Volley, il derby è della Trading Logistic

La Spezia - La Trading Logistic Spezia si aggiudica per 3 set a 1 il derby del volley contro la Zephyr Trading Valdimagra. Gli spezzini si erano imposti anche all'andata (3-0). Padroni di casa con Puccetti ad alzare e Raso opposto, centrali capitan Moscarella e Moretti poi rimpiazzato da Biasotto, Lanzoni e Briglia di banda dove si sono visti pure Giannarelli e Iacopini (Briata il libero).

Fra i rossoblù s’è rimediato all’assenza del “bomber” Gori spostando capitan Nannini in diagonale, quest’ultimo al centro è stato sostituito da Corti prima e Menini poi, al palleggio Podestà fugacemente rilevato da Zaccaria; di mano Facchini e Calcagnini, libero Vignali, per un attimo Rossi.



TRADING SPEZIA – ZEPHYR VALDIMAGRA 3 – 1

SET: 25-19 in 25 minuti / 23-25 in 29 / 25-13 in 24 / 25-20 in 26.

TRADING LOGISTIC LA SPEZIA: Puccetti 5, Raso 19, Moscarella 9, Moretti 1, Biasotto 6, Lanzoni 16, Briglia 5, Giannarelli 1, Iacopini 0, libero Briata; n.e. Figini, Tagliatti, Venturini. All. Berti e Cecchi.

ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 1, Zaccaria 0, Nannini 15, Argellati 0, Menini 2, Comparoni 5, Conti 1, Facchini 11, Calcagnini 14, Vescovi 2, liberi Vignali e Rossi. All Marselli e Sisti.

ARBITRI: Guacci e Scialpi.