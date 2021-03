Volley: Zephyr contro il fanalino Novi, Trading Logistic in trasferta a Genova

La Spezia - Mancherà ancora lo schiacciatore Mattia Briglia, nella serata di oggi, sabato 27 marzo, nella Trading Logistic Spezia che fa visita al Global Colombo a Genova. Si gioca alle ore 21 al Paladiamante di Bolzaneto, per la 10.a giornata che chiude la prima fase della Serie B nazionale maschile di volley, arbitrano Stefano Bosio e Luigi Argirò.

Incerta la presenza dello stesso allenatore Roberto Berti. A parziale compensazione fissate le date di due recuperi delle varie gare che gli spezzini hanno saltato a causa della pandemia; il 17 Aprile sarà recuperata la trasferta col Cus Ge, il 2 Maggio la partita interna col medesimo Colombo Global, rimangono nell’ordine: la visita a Lavagna, il derby con la Zephyr Valdimagra, alla Spezia e il viaggio in Piemonte contro la Pallavolo Novi.

Oggi come oggi, i biancazzurri (nel Girone A2) sono terzi a 5 punti dalla capolista lavagnese Admo e a 2 dalla vicecapoclassifica Zephyr, ma hanno giocato la metà degli incontri di entrambe.



E la menzionata Zephyr Trading Valdimagra, oggi come oggi al completo, si appresta a intraprendere la trasferta a Novi Ligure-Al, con cui chiude questa prima fase del campionato di Serie B maschile nazionale.

Si gioca alle ore 21 (per la 10.a giornata) di stasera, sabato 27 marzo, al Palazzetto dello Sport di Novi Ligure, avversaria la Pallavolo Novi: fanalino di coda nel Girone A2.

Morale eccellente dopo 5 vittorie di fila. .

Partenza per il Piemonte, dal Palaconti fra le cinque e le sei del pomeriggio. Arbitrano Massimo Turconi e Alessandro Macor. Al momento nel raggruppamento i rossoblù sono secondi a 3 punti dalla capolista Admo Lavagna, ma a parte i novesi, dietro a loro e alla capoclassifica tutti devono recuperare almeno un match.