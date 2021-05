Volley Colombiera Sarzana Project, vittoria casalinga valida per i play off

La Spezia - Vittoria casalinga per 3-2 con parziali di 25-21 25-23 16-25 18-25 15-11 del Volley Colombiera Sarzana Project nella gara valida per playoff promozione per la serie B nazionale che gli ha visti opposti alla forte formazione del Volley Finale Ligure. Vinti i due set in modo convincente il Volley Colombiera subisce il ritorno degli avversari per poi affermarsi nel quinto set dopo 2 ore e quaranta minuti di autentica battaglia sotto rete. Prevista per sabato 22 alle ore 19.00 la gara di ritorno.



Volley Colombiera Sarzana Project:

Donati 2, Marescotti, Faouzi 7, Carli12, Aldovardi18, Andrea Sinagra 4, Cargiolli, Podestà 1, Franceschini1, Rami, Polisi (libero)

Allenatore Claudio Carli vice Emilio Carli dirigente Tedeschi Mery