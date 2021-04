Vittorie interne, Inzaghi prova ad emulare Eriksson

La Spezia - Alla caccia di un record lontano oltre vent'anni, la Lazio di Simone Inzaghi proverà sabato ad emulare il gruppo che nel 1999 con lo svedese Sven-Gòran Eriksson in panchina (e lo stesso Inzaghi in campo coi vari Nesta, Nedved, Sergio Conceicao, Salas, Boksic), riuscì a fare un filoto di otto vittorie interne di fila in Serie A. Cercherà di farlo battendo il neopromosso Spezia in forza delle statistiche: i capitolini sono infatti rimasti imbattuti nelle ultime 29 partite casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A (23 vittorie e sei pareggi, mantenendo la porta inviolata 18 volte nel periodo.