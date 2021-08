Visita in Comune per il proprietario dello Spezia Robert Platek

La Spezia - Il proprietario dello Spezia Robert Platek è da poco entrato a Palazzo Civico. Si tratta della prima presa di contatto con la città e l’istituzione: una visita al sindaco Peracchini dopo i giorni che il patron aquilotto ha trascorso in Italia, anche alla scoperta delle bellezze del nostro territorio, con la moglie Laurie prima di ripartire per gli Stati Uniti.

Quella odierna è anche occasione per fare un breve punto sui lavori attualmente in esecuzione al Picco e quelli che partiranno a fine campionato, inclusi nel piano pluriennale di interventi voluto dalla proprietà americana per dare una nuova veste allo stadio cittadino.