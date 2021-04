Viola Battistella prepara l'Europeo tra il Montagna ed il Muzzerone

La Spezia - La giovane arrampicatrice spezzina Viola Battistella, atleta del gruppo Ssportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, è stata convocata dal direttore sportivo della nazionale giovanile della federazione arrampicata sportiva italiana Davide Manzoni per i campionati europei che si svolgeranno in Siberia, a Perm, dal 1° al 6 maggio. Già vincitrice di numerosi titoli italiani nella giovanile, l'atleta si appresta quindi a difendere i colori italiani in questa importante manifestazione che si svolgerà in una freddissima Russia. In tempo di pandemia da Covid 19, la manifestazione sarà caratterizzata da una serie di protocolli al fine di poter competere nel massimo della sicurezza.

Battistella sta effettuando i suoi allenamenti presso la struttura di arrampicata installata all’interno del campo sportivo Montagna, grazie al sostegno e alla disponibilità del Comune della Spezia, e presso le falesie del Muzzerone. Importante la ripartenza delle gare internazionali che culminerà con l’evento delle Olimpiadi di Tokyo che si svolgeranno dal 28 luglio al 6 di agosto dove l’arrampicata sportiva farà il suo debutto a cinque cerchi.