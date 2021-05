Vincere per un posto nei playoff, la Cestistica spezzina deve crederci

La Spezia - Dopo il successo su Bolzano, la Crédit Agricole si appresta ad affrontare la partita più importante della stagione: domenica alle 15, infatti, al PalaMariotti arriverà il CUS Cagliari nel recupero della terza giornata di ritorno, ma soprattutto una vittoria bianconera significherebbe qualificazione ai playoff. La posta in palio è dunque altissima, ma bisognerà stare attenti alla compagine sarda, in forma, con una buona dose di talento inclusa nel proprio roster e anch’essa ancora in corsa per la post-season nonostante il decimo posto in classifica, ma a quattro punti dall’ottavo. Nel CUS militano, inoltre, due ex-spezzine: Erika Striulli ed Eugenia Caldaro, le quali hanno lasciato un ricordo positivo in casa Cestistica.



“Siamo alla partita dell’anno – afferma il coach della Cestistica, Marco Corsolini –, una vittoria significherebbe qualificazione ai playoff. Rimangono ancora due gare, per noi è una grande occasione. Templari non è al meglio ma ci sarà, mentre per il resto abbiamo recuperato e in settimana abbiamo fatto più che altro lavoro tattico e di tiro, considerato che siamo alla terza partita in una settimana. Il CUS è una squadra molto in salute, che viene da una serie di vittorie, ha in Striulli la miglior giocatrice ma dispone inoltre di altre ottime giocatrici come Caldaro, Prosperi, Niola e Ljubenovic. Dovremo dunque semplicemente mettercela tutta e provare a tutti i costi a portarci a casa questo preziosissimo successo”. La direzione di gara è stata affidata a Jacopo Spinelli di Cantù (CO) e Riccardo Paolo Giudici di Bergamo. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento dal PalaMariotti a partire dalle 14:55 circa.