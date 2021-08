Viktor Kovalenko ufficiale allo Spezia Calcio

La Spezia - "Viktor Kovalenko è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio". Lo rende noto la società in una nota che prosegue: "Il talentuoso calciatore ucraino arriva in maglia bianca a titolo temporaneo dall’Atalanta Bergamasca Calcio".



"Trequartista o mezzala, dinamico e bravo ad inserirsi, Kovalenko è cresciuto nello Shakhtar Donetsk, dove ha trascinato la formazione Under 19 fino alla finale di Youth League contro il Chelsea. Aggregato alla prima squadra appena diciannovenne, ha saputo imporsi fin dalle prime partite, toralizzando in sei stagioni ben 199 presenze in maglia arancionera, di cui 28 in Champions League, con un totale di 32 reti realizzate - si legge ancora -. Tra i giovani più promettenti del calcio europeo, è l’Atalanta ad acquistarlo nel gennaio del 2021 e l'esordio in maglia nerazzurra arriva il 1 febbraio contro il Verona. Per Kovalenko grandi numeri anche con la Nazionale ucraina, con il CT Shevchenko che lo ha convocato e schierato in tutti i match della fase a gironi di Euro 2020, portando così il suo bottino complessivo a 31 presenze, con 25 anni ancora da compiere".