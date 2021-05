Vignali onesto: “Un po’ scarichi, dobbiamo solo essere noi stessi”

La Spezia - “Il Napoli è fortissimo davanti, ma c’è anche nostra responsabilità oggi. Abbiamo dimostrato di poter far punti anche contro le prime della classe, ma oggi non si è visto tutto ciò. Siamo stati un po’ scarichi”. Così Luca Vignali, uno dei migliori dello Spezia travolto dal Napoli. “Dopo il primo gol ci siamo demoralizzati, abbiamo tenuto pochi palloni e loro ci hanno messo sotto”, analizza con onestà. Mercoledì contro la Sampdoria la voglia di tornare a muovere la classifica. “La lotta salvezza è serrata, dobbiamo fare più punti possibili. Ci possiamo riuscire solo continuando ad essere noi stessi, come nel resto del campionato”.