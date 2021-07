Via libera dall'ASL di Trento, lo Spezia può iniziare il lavoro tattico

La Spezia - Undici giorni dopo, Thiago Motta può tornare a parlare di tattica alla sua squadra. L'ASL di Trento cancella l'obbligo di isolamento per il gruppo aquilotto in ritiro a Ronzone, Val di Non, e da oggi può ripartire la preparazione in vista della prossima stagione. L'annuncio arriva dal sito ufficiale del club, dopo una settimana di tamponi negativi svolti a cadenza quotidiana sugli elementi rimasti a disposizione. La prospettiva dunque è di avere due settimane e mezzo di tempo per lavorare in vista del primo impegno ufficiale in Coppa Italia. Saltate le amichevoli contro Lecce e Sampdoria, rimangono in piedi quelle contro Trento e Cremonese precedute dal Montebelluna.