Via ai corsi della storica Velocior

La Spezia - La Società Canottieri Velocior 1883 inaugura la stagione dei corsi di avviamento al canottaggio con un appuntamento dedicato a tutti coloro che vorranno conoscere la società sportiva più antica della città della Spezia.

Sabato 28 agosto dalle 9 alle 13 saranno aperte le porte alle bambine e bambini dai 9 ai 13 anni che vorranno conoscere il mondo del canottaggio e che vorranno iniziare un percorso di scoperta di uno degli sport più affascinanti, praticato nel nostro mare. Chi sarà interessato potrà entrare in tenuta sportiva nei locali della società dall’ingresso di Largo Michele Fiorillo (vicino all’accesso del Terminal Crociere). Il cancello della sede della Canottieri Velocior sarà aperto per conoscere la società sportiva e per essere accompagnati dagli allenatori in una prima giornata dedicata al canottaggio.



Una volta all’interno della Società per ogni dubbio o per ogni necessità si potrà chiamare il numero di cellulare 348 4030055.



Per maggiori informazioni si potrà contattare la segreteria della Velocior 1883 al numero 0187/731725 oppure scrivendo all’indirizzo mail velocior1883@libero.it. La segreteria è aperta tutti i giorni (tranne il Mercoledì) dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19.