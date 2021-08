Verde e Colley ispirati, prime giocate e gol dell'estate

La Spezia - Martin Erlic ceduto al Sassuolo, Matteo Figoli alla Carrarese. Sono due uscite le prossime mosse ufficiali dello Spezia che tuttavia potrà contare ancora sulle prestazioni sportive del difensore centrale croato, perno del pacchetto arretrato di Thiago Motta che finalmente questa mattina ha potuto assistere a qualcosa che somigli ad un'amichevole, ancorché in famiglia. Con Pecini impegnato nella campagna rafforzamenti (l'attaccante Suf Podgoreanu, classe 2002 è ormai prossimo alla firma) che lo porterà anche all'estero nei giorni successivi a Ferragosto, a prima squadra capitanata da Giulio Maggiore e la formazione Primavera guidata da Tugberk Tanrivermis hanno lavorato in un allenamento congiunto con punteggio finale di 9-0 per la "maggiore" in 70' complessivi.



Sotto il sole di Follo, primo tempo chiuso sul 4-0, grazie alla doppietta realizzata al 12' e al 23' da Mraz, abile sul primo ad anticipare tutti sul cross dalla destra di Colley e a girare in rete dal cuore dell'area per il momentaneo 2-0, e alle reti di Verde e Colley al 26' e al 34', entrambi con precise conclusioni dal limite. Proprio le due ali si confermano i giocatori più in palla di questa preparazione e saranno probabilmente nell'undici di partenza che venerdì sfiderà il Pordenone nella prima vera gara ufficiale della stagione. Il 4-3-3 è il modulo di partenza ma rispetto al recente passato la sensazione è che il tecnico di São Bernardo do Campo ragioni anche su altre possibilità, a partire dalla difesa a tre: da qui le precise richieste di poter lavorare con difensori che sanno dare del tu al pallone e diano il la alla manovra offensiva.



Tornando alla cronaca della sgambata, nella ripresa è Maggiore ad aprire le danze al 4' con un colpo di testa sul traversone dalla destra di un ispirato Colley, mentre al 7' è Salva Ferrer a insaccare sotto la traversa con una bordata dalla distanza, dopo aver colpito il palo solo un minuto prima. Al 20' assist di Ferrer per Verde, che con un preciso tiro a giro segna la settima rete del match, firmando poi la tripletta personale al 27' con una conclusione dalla distanza. Nel finale, al 33', tripletta anche per Mraz, bravissimo a trovare la coordinazione per girare in rete sugli sviluppi di una palla inattiva, siglando il 9-0 con cui si è chiuso il match. Per domani è in programma una nuova seduta mattutina sui terreni del "Comunale" di Follo.