Venti giorni per altri otto acquisti, Nzola e Krapikas sono in vendita

La Spezia - Otto innesti prima che il mercato chiuda definitivamente i battenti e lasci spazio al calcio giocato. Non è stata fin dall'inizio un'estate tranquilla (eufemismo) in casa Spezia Calcio, a partire dal divorzio con Vincenzo Italiano, prima vera nota stonata dopo due anni pressochè perfetti. Dall'addio all'allenatore dei successi ne sono successe parecchie: la mannaia della Fifa si riverbererà nella gestione tecnica dei prossimi anni anche se il club ha cercato, con fiducia, di gettare il cuore oltre l'ostacolo e costruire una struttura più ampia con tanti giovani giocatori già arrivati, la sponda dei club di proprietà della famiglia Platek, la conoscenza dei settori giovanili di mezzo mondo da parte di Pecini e dei suoi collaboratori. Un'estate a tratti surreale, che ha dovuto fare i conti con una preparazione funestata dal Covid che ha tolto a Thiago Motta almeno 30-35 giorni di lavoro collettivo, quello dove ci si conosce, si condivide il pensiero e l'amalgama del gruppo. Uno Spezia senza amichevoli, con una rosa in allestimento e l'inizio della stagione ufficiale previsto tra pochi giorni: contro il Pordenone l'undici che andrà in campo difficilmente somiglierà a quello che tra quindici giorni inizierà il suo secondo campionato consecutivo di massima serie.



Uno Spezia in cantiere negli interpreti e nella filosofia: tutti aspetti che, gioco forza, il club di Via Melara ha cercato di gestire nel contesto di una difficoltà complessiva tangibile che si dissolverà nel tempo soltanto con pazienza e fiducia nel lavoro del tecnico ma soprattutto con un'applicazione collettiva da parte di tutti, giocatori in primis. Anche da un punto di vista fisico perciò esistono dei divari (non soltanto atletici) che portano Mbala Nzola e Titas Krapikas a svolgerere un lavoro atletico personalizzato che continua ormai da qualche giorno: più che fuori rosa, come qualcuno ha scritto, si tratta di due giocatori fuori condizione rispetto al gruppo squadra. Entrambi, a scanso di equivoci, sono in vendita. Sul franco-angolano in queste ore sembra essersi fatta sotto la Salernitana del suo ex allenatore Castori, che cerca una punta per affrontare la serie A. Se Nzola andrà via saranno due le punte centrali che arriveranno da qui alla chiusura del mercato: malgrado Gasperini, alla fine Piccoli potrebbe essere uno dei due, magari all'ultimo giorno utile, mentre Pecini si concentrerà su un attaccante di categoria che possa essere all'altezza degli 11 gol siglati da Nzola nell'ultima stagione. Di fatto, da qui in poi, arriveranno 3-4 calciatori di categoria, con esperienza e qualità ma è chiaro che quel tempo perso fra Prato allo Stelvio e Ronzone non tornerà più. Con Colley e Kovalenko che nei primi allenamenti stanno già impressionando, il francese Kelvin Amian che gradualmente sta raggiungendo la forma e quelli che arriveranno, serviranno la pazienza e la carica dei tifosi, obbligati a rimanere lontani dalle atmosfere del ritiro e desiderosi di un po' di sereno dopo due mesi delicati.