Velocior, nasce il settore paralimpico per atleti con diversa abilità

La Spezia - Nasce il settore paralimpico per atleti con diversa abilità intellettiva e/o relazionale della Società Canottieri Velocior 1883. Il progetto affronta una nuova sfida in materia di inclusione, aprendo a tutte le persone che vogliono avvicinarsi a

questa affascinante disciplina. Già da anni la società remiera più antica dello spezzino accoglie tra le sue fila il canottaggio attraverso Special Olympics, dove lo sport è lo strumento di divertimento, attività all’aria aperta, amicizia ed autostima. Nonostante la pandemia, gli atleti da Gennaio hanno ripreso in sicurezza l’attività remiera, occasione per

una parte di loro di cimentarsi nel settore Paralimpico. Alcuni degli atleti degli Special Olympics hanno partecipato e hanno vinto un progetto nazionale della Federazione Italiana Canottaggio per l’assegnazione di una imbarcazione GIG Quattro di coppia con timoniere e due remoergometri alle società che praticano il canottaggio con persone con disabilità intellettiva per la durata di un anno.



“La grande opportunità di avere avuto la fiducia e la stima della Federazione nell’impegno di tutta la società spezzina con la possibilità di poter tenere l’imbarcazione un altro anno a condizione di partecipare a qualche regata in calendario nazionale ci ha stimolati e entusiasmati – esordisce Pino Cocco referente per la Canottieri Velocior del settore

Canottaggio Speciale – a cogliere questa grande opportunità di selezionare alcuni nostri Atleti con capacità più elevate e confrontarsi in una attività agonistica, decisione condivisa con il Presidente Rollo, il Consiglio Direttivo, lo Staff Tecnico della Società con la preziosa collaborazione di Gigi Pich che già fa parte della attività Speciale per allenare i ragazzi a terra ed in acqua – prosegue Cocco – l’opportunità di partecipare ad una regata ci viene offerta dal calendario ai prossimi Campionati Italiani che si terranno a Gavirate (Va) dal 9 al 13 giugno dove la Canottieri Velocior sarà iscritta con tutti i suoi atleti agonisti – e conclude Cocco – questa data cosi ravvicinata considerato che l’imbarcazione ci è stata assegnata ad aprile ed il gruppo paraolimpico si è costituito di conseguenza dalla fine dello stesso mese e considerato il diverso approccio mentale e fisico che l’attività paralimpica prevede, gara su mille metri ed equipaggio composto solo da Atleti Paraolimpici con al timone l’allenatore ci ha fatto prendere la decisione di allenarci dal lunedi al sabato chiedendo agli atleti un grande sacrificio al quale hanno risposto sia loro che i famigliari con grande entusiasmo, spirito di squadra ed attaccamento alla società, ovviamente parallelamente agli allenamenti Paraolimpici proseguono i corsi di allenamento per il Gruppo Atleti Speciali con ritmi diversi. Un ringraziamento a tutti quelli che in tutti questi anni hanno contribuito ad arrivare a questi importanti risultati che sono solo un’altra tappa di un percorso che deve vederci impegnati per dare a chi volesse avvicinarsi al canottaggio l’opportunità di praticarlo".