Velocior, due argenti nella categoria Junior Ragazze

La Spezia - La Società Canottieri Velocior 1883 della Spezia torna da Genova con un ricco medagliere (sette Ori e sette argenti), impreziosito ancora di più dai due argenti di Giorgia Stella. La Stella ha raggiunto un secondo posto nel Singolo Junior e un secondo posto nella categoria Ragazze. Con quest’ultimo risultato ha aperto le porte al proprio accesso al Meeting Nazionale di Piediluco, che si terrà Sabato 15 e Domenica 16 maggio. La storica società remiera spezzina ha da sempre tra i propri corsi agonistici quelli aperti alle ragazze di tutte le età, volendo proseguire nella tradizione che ha visto nel passato atlete biancazzurre gareggiare in regate nazionali e internazionali. Ancora oggi, nonostante la pandemia in corso e nella massima sicurezza, le porte della Società del 1883 sono aperte per tutte le ragazze che volessero conoscere il mare, praticando uno degli sport più suggestivi di sempre. Per informazioni su corsi, orari e costi consultare il sito www.velocior1883.it oppure scrivere all’indirizzo mail velocior1883@libero.it e telefonare al numero 0187 731725.