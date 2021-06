Vela, lo spezzino Chieffi si è laureato campione europeo Star a Spalato

La Spezia - Lo spezzino Enrico Chieffi ha vinto, insieme al prodiere Ferdinando Colaninno, il Campionato europeo Star 2021 a Spalato, in Croazia.

La barca di Chieffi ex campione del mondo Star e marito dell'ex presidente della Fondazione Carispezia, Claudia Ceroni, si è aggiudicata la vittoria della competizione con un giorno di anticipo, al termine delle prime sei delle sette regate in programma nel Mar Adriatico.

Secondo posto per il presidente della classe Star ed ex campione europeo Hubert Merklebach e con Kilian Weise, che era stato in testa per i primi due giorni della serie. Al terzo posto il campione del mondo Star 2016 Augie Diaz e Christian Nehammer.



(foto: repertorio)