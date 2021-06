Valter Bonacina lascia la Primavera, allenerà il Villa Valle

La Spezia - Valter Bonacina torna a Bergamo, sarà l'allenatore del VillaValle SSD ARL. L'ormai ex tecnico della Primavera dello Spezia lascia dopo una sola stagione il Ferdeghini. Il responsabile delle giovanili Giovanni Invernizzi sceglierà a breve il sostituto.

Un ritorno a casa per Bonacina, il cui nome è fortemente legato all’Atalanta, squadra di cui è stato giocatore prima e allenatore del settore giovanile poi. Solo in nerazzurro sono state 331 le presenze in campo, con 19 reti. Insieme a Bonacina, arriva anche Luca Medolago nel ruolo di preparatore atletico.