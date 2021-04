Uno straordinario Claudio Terzi, Provedel c’è nei momenti chiave

La Spezia - Provedel 7,5 - Eroico su Lukaku, due volte gli chiude la porta a tu per tu con un intervento fenomenale



Ferrer 6,5 - Forse goffo, ma soprattutto sfortunato nell’azione del gol di Perisic (dal 1’st Vignali 6,5 - Ormai dimostra grande sicurezza, anche entrando a partita in corso)



Terzi 7,5 - Ritrova Lukaku come un girone fa e come un girone fa sono tempi duri per il belga



Ismajli 6 - La prova è in generale molto buona, ma quei due disimpegni errati all’indietro...



Marchizza 7 - Quante corse a chiudere su Hakimi, si spreme per tenere in piedi lo Spezia (dal 33’st Dell’Orco SV)



Estevez 6,5 - Ha il compito di dare fastidio all’altro numero 24, il regista Eriksen, e poi lottare



Ricci 6,5 - A lui tocca fronteggiare Brozovic, ma potrebbe gestire meglio qualche possesso



Maggiore 6,5 - Tiene testa a Barella sul fianco più problematico dello Spezia (dal 40’st Leo Sena SV)



Farias 6,5 - Un tiro insidioso, su cui Handanovic per la verità di mette del suo (dal 33’st Gyasi SV)



Piccoli 6 - In mezzo a tre, prova a impegnarli tutti: è il lavoro che gli chiedono (dal 17’st Galabinov 6 - Fa la stessa cosa nel tempo che gli è concesso)



Agudelo 6 - Se solo riuscisse ad alzare la testa e scegliere in fretta e bene...







All. Vincenzo Italiano 7 - Un dato: lo Spezia chiude il primo tempo senza neanche un cartellino giallo. Pur nell’affanno di stare dietro al ritmo della capolista, c’è pulizia nei movimenti e negli interventi. Una squadra coraggiosa ma anche consapevole, è il segnale che si attendeva dopo la prova di Bologna. La scelta di Terzi si rivela la mossa della serata, così come il ritorno alla doppia mezzala dà sostanza al centrocampo.

E’ una partita ovviamente di sofferenza, ma non poteva essere altrimenti. I cambi però funzionano tutti, in particolare la staffetta Ferrer-Vignali, ma anche la riscoperta di Dell’Orco si rivela necessaria e dopotutto funzionale.