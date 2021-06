Una giornata per scoprire il nordic walking, per il benessere di tutti

La Spezia - Nel corso del 2021, il CONI in collaborazione con Sport e Salute ha lanciato una iniziativa, dal nome #360inclusione, volta a riavviare, riformulare e migliorare tutte le azioni di promozione della pratica sportiva, dopo questo anno di forzata inattività. Gli obiettivi principali dell’iniziativa sono rivolti a far praticare sport alle persone in genere e in special modo agli over 65 e riavvicinare allo sport le persone con disabilità.

Attraverso la collaborazione con il Panathlon International, Distretto Italia, il Club di La Spezia, ed il patrocinio del Comune della Spezia, viene dato risalto alla pratica del nordic walking, disciplina volta alla camminata assistita da idonei bastoncini che contribuiscono a tonificare tutto il corpo migliorando il benessere sia fisico che mentale.



Questa iniziativa si svolgerà alla Spezia il 12 giugno prossimo, in occasione della celebrazione 70° anniversario dalla fondazione del Panathlon International, con l’obiettivo principale di riavvicinare le persone alla attività motoria attraverso una camminata per scoprire la città e offrendo inoltre la possibilità assistere ad una dimostrazione delle tecniche della disciplina del nordic walking alla presenza di istruttori certificati SINW.



Il programma prevede una camminata-visita attraverso la città, accompagnati da una guida locale esperta che, lungo il cammino, illustrerà i luoghi e i monumenti più rappresentativi, con partenza da Piazza Europa attorno alle ore 9. Il percorso proseguirà sino al raggiungimento del centro sportivo "Alberto Montagna", in Viale Fieschi, presso il quale verrà svolta la presentazione del nordic walking con possibilità di provare a praticare la disciplina assistiti dagli istruttori, in un percorso già predisposto di concerto con l’amministrazione Comunale a partire dal 2020. Al termine delle prove si ritornerà, attraversando nuovamente il centro cittadino e gli storici giardini pubblici, al luogo di partenza.