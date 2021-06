Un titolo italiano per la Canottieri Velocior

La Spezia - La Società Canottieri Velocior 1883 della Spezia torna dai Campionati Italiani di Gavirate (VA) con il titolo nazionale nella categoria Esordienti e con alcuni importanti prestazioni. Ad ottenere il tricolore per la più antica società sportiva spezzina nelle gare disputate nel fine settimana scorso è stato Nicolò Pucci nel Singolo esordienti maschile, facendo segnare il primo posto in tutte le fasi di avvicinamento alla gara finale. Degna di nota anche la prestazione di Andrea Lucchinelli nel Singolo Ragazzi Maschile, che ha ottenuto il primo posto nella propria batteria, non riuscendo poi a qualificarsi per la finale. L’atleta spezzino in conclusione delle gare si è piazzato tra i primi sedici in Italia. Una menzione va fatta all’equipaggio della squadra Special Olimpics, che nel Quattro hanno per la prima volta debuttato nel Pararowing in una gara ufficiale. Da segnare anche la gara nel Singolo Junior Maschile di Peghini Marco, che è riuscito a piazzarsi tra i primi sedici atleti italiani nella categoria.



Ecco qui di seguito gli altri risultati delle giornate di gara di Giovedì 10 e Venerdì 11 Giugno nel campionato Italiano Ragazzi, Under23 ed Esordienti: Nel Quattro di Coppia Ragazzi Mario Menchelli, Gabriele Grossi, Biagio Mori, Christopher Mammi hanno passato la batteria con il quarto posto e si sono fermati alla semifinale. Nel Singolo Ragazzi Femminile Giorgia Stella si è fermata ai recuperi. Ecco i risultati nelle giornate di Sabato 12 e Domenica 13 Giugno per il Campionato Italiano Junior, Senior e Pararowing: nel Doppio Junior Landi Francesco e Andrea Lucchinelli (ancora appartenete alla Categoria Ragazzi, ha quindi gareggiato in una categoria superiore) sono andati ai recuperi e si sono piazzati secondi, non riuscendo però a centrare la qualificazione alla finale. È uscito ai recuperi anche il Quattro Pararowing.