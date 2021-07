Un semaforo lungo Via Fieschi a servizio dello stadio Picco

La Spezia - A esprimere la richiesta è stata innanzitutto la Lega di serie A. Per ragioni di sicurezza, un semaforo che regoli all'attraversamento pedonale di Viale Fieschi, in corrispondenza dello stadio "Alberto Picco", si è reso necessario in modo da permettere di raggiungere il controviale lato arsenale. La zona dove vengono parcheggiati i mezzi delle produzioni televisive, che durante le partite più importanti ospitano dozzine di addetti.

Così il Comune della Spezia ha deciso di investire 20mila euro per il nuovo attraversamento regolato, che sarà piazzato all'altezza dell'ingresso monumentale. Il nuovo semaforo sarà a chiamata, quindi si attiverà a richieste del pedone. A quanto si lascia intendere, il servizio sarà attivo solo nei giorni in cui lo Spezia Calcio giocherà le partite casalinghe.