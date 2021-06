Un nuovo libro sullo scudetto del '44 firmato dal veneto Marco Ballestracci

La Spezia - Si chiama "Giocare col fuoco - Storie dal campionato perduto del 1944", porta la firma dello scrittore Marco Ballestracci e sarà presentato venerdì 18 giugno alle 18.30 presso il De Terminal, sulla banchina di Revel. La storia racconta di un'impresa unica ed inimitabile: nel gennaio del 1944 inizia il nuovo campionato di calcio, che si svolge attraverso tornei di zona, perdendo partecipanti mano a mano che il fronte si sposta verso nord. I Vigili del Fuoco della Spezia arruolano gran parte dei giocatori dello Spezia Calcio e intraprendo la competizione. Una storia rocambolesca che i tifosi aquilotti conoscono bene e che emerge da un Nord Italia devastato dai bombardamenti e si conclude all'Arena di Milano con un indiscutibile risultato: battono il Torino per 2-1. Un epilogo che cerca giustizia ancora oggi.



Marco Ballestracci ha 55 anni è nato in Svizzera ma vive da sempre a Castelfranco Veneto. È stato musicista di blues e giornalista musicale. Il suo primo libro – "Il compagno di viaggio. 9 racconti in blues" (Il Foglio Letterario) – è uscito nel 2005. Nel 2009 e nel 2012 ha vinto il Premio Selezione Bancarella Sport con "A pedate". "11 eroi e 11 leggendarie partite di calcio" (Mattioli 1885) e con "La storia balorda" (Instar Libri). Ha pubblicato, sempre con Instar Libri, "L’ombra del Cannibale" (2009), Imerio. "Romanzo di dannate fatiche" (2012) e "Il dio della bicicletta" (2014). Nel 2016 ha vinto il Premio CONI-Memo Geremia con "I guardiani" (66thand2nd).