Un giovane arbitro per Spezia-Crotone: è Sozza

La Spezia - Fischietto giovane per Spezia-Crotone. Ad arbitrare il match dell'Alberto Picco sarà infatti Simone Sozza, classe 1987, della sezione Aia di Seregno con la coppia Palermo-Bercigli in qualità di assistenti di linea, Iv uomo Piccinini con il duo Banti-Giallatini al Var. Un direttore di gara che tra il 2015 e il 2020 ha compiuto il doppio salto sino all'esordio in serie A nel gennaio 2020, in occasione della partita Parma-Udinese, terminata 2-0. Da questa stagione, a seguito della soppressione di C.A.N. A e C.A.N. B e della formazione della C.A.N. A e B, viene inserito in quest'ultimo organico: dirige sia in Serie A che in Serie B. Per ora 4 direzioni in massima serie (oltre alle due dell'anno scorso), 7 in cadetteria. Diresse lo Spezia a Trapani nel febbraio 2020 (1-1, Pettinari chiama, Gyasi risponde) e cacciò nel finale Pirrello per somma di ammonizioni. Quattro i precedenti col Crotone, due in B e altrettanti in A con due successi, un pari e una sconfitta.