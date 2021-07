Un "fante de Ciassa Brin" ai mondiali cadetti MMA

Marco Galli, spezzino del centro storico, difenderà i colori dell'Italia alla kermesse di Sofia organizzata dall'IMMAF. Ogni giorno prende il treno per Sestri Levante per diventare un fighter.

La Spezia - C'è anche uno spezzino ai mondiali MMA per minorenni che si terranno a Sofia dal 30 luglio al 1° agosto 2021. E' Marco Galli, classe 2004, che difenderà i colori della nazionale italiana di categoria nella kermesse internazionale organizzata dall'International Mixed Martial Arts Federation. Il 17enne è un fante de ciassa Brin, figlio del centro storico e del Quartiere Umbertino. Ma per formarsi come fighter si allena presso l'accademia "La Superba", con sede a Sestri Levante e Genova, e ogni giorno percorre i chilometri che lo separano da casa alla palestra, mosso da volontà e passione.

Nonostante la giovane età, lo spezzino vanta un curriculum di tutto rispetto. Tra le molte gare a cui ha partecipato: le medaglie d'oro conquistate nel 2019 ai campionati italiani e coppa Italia di MMA; il primo posto in categoria nel 2021 al torneo "Alpe Adria" a Pordenone e la partecipazione ai mondiali nell'anno 2019. Inoltre dal 2017 al 2021 è stato convocato nella nazionale italiana cadetti MMA.

Cresciuto nel vivaio della società Anteros ASD, si allena attualmente sotto il maestro Andrea Lavaggi, ex capitano della nazionale di grappling, head coach del team La Superba, nonché fondatore del network Luta Livre Italia, team campione italiano a squadre nelle ultime tre edizioni. Galli, concluso con successo l'anno scolastico, sta seguendo un programma di allenamenti preparatori che lo vedono impegnato in due sessioni quotidiane, mattutina e pomeridiana, sei volte la settimana.