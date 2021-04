Un corso di nuovo salvamento anche alla Spezia

La Spezia - Il nuoto per salvamento, è considerato una vera e propria realtà sportiva agonistica, al pari di nuoto, pallanuoto e delle altre discipline della Federazione Italiana Nuoto.

Il Salvamento (o tecniche di salvataggio) è una specialità del nuoto che richiede resistenza alla fatica, ma anche maturità fisica e mentale. D’altra parte il Nuoto di Salvamento può essere l’alternativa per i nuotatori “di tutti i giorni”, poiché la multiformità del gesto tecnico può esser uno strumento efficace per combattere la noia. Inserire nella seduta di allenamento gestualità diverse, accresce gli stimoli dell’atleta, spingendolo a migliorarsi sempre di più.

In ogni seduta di allenamento sono previste prove di abilità natatoria con “manichino”, “pinne” e “torpedo/rescue tube” e ovviamente sessioni di resistenza al nuoto in apnea. Il nuoto salvamento si puo' cominciare fin da giovanissimi (6-7 anni) a partire dai 13/14 anni l' impegno può diventare totalmente agonistico.

Chi non ha particolari ambizioni puo' cominciare anche in eta' adulta e , volendo , partecipare alle gare di “Salvamento Master” categoria aperta a tutti gli amatori di questa disciplina.



