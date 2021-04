Un centrocampo "azzurro" e qualche dubbio in difesa

La Spezia - Non basta il calendario per capire come stanno Erlic e Ismajli. Coloro i quali si sono imposti come la coppia di difesa titolare in questa fase del campionato con Vincenzo Italiano. Tutti e due sono scesi in campo con le rispettive nazionali il 28 marzo scorso, sei giorni fa. Il croato è uscito dopo 25 minuti per una botta ad una gamba, l'albanese invece ha saltato la convocazione successiva per un affaticamento muscolare. Il tecnico aquilotto ha avuto in pratica solo l'allenamento di giovedì e la rifinitura di ieri per valutarli. Riserve che si scioglieranno solo con l'ufficialità della distinta, con Chabot e Terzi che sono pronti a tornare nella mischia. I terzini sono Ferrer e Bastoni.

A centrocampo invece, le probabilità di vedere un trio di nazionali azzurri sono più alte. Matteo Ricci non è mai sceso in capo con l'Italia di Mancini e oggi pare sicuro di un posto. Anche Maggiore e Pobega, protagonisti con l'under 21 di Nicolato, denotano uno stato di forma più che buono nonostante il loro ultimo impegno risalga solo a martedì scorso. D'altra parte Estevez non c'è, mentre Acampora e Leo Sena potrebbero candidarsi ad una logica staffetta.

In porta va ancora Zoet nonostante il recupero di Provedel dopo il Covid. Il centravanti sarà Piccoli, reduce da una grande partita contro il Cagliari e atteso da due mesi in cui dare sostanza alle buone sensazioni nella sua prima vera stagione da professionista. Verde sicuro del ruolo di ala destra, a sinistra ballottaggio tra l'inesauribile Gyasi e Farias.



Qui Lazio. I dubbi di Italiano sui nazionali sono quelli di Simone Inzaghi. Alla fine Immobile dovrebbe esserci dal primo minuto nonostante il superlavoro con l'Italia (tre partite su tre). Accanto a lui Correa. A centrocampo sarà Pereira a sostituire Luis Alberto finito ko in allenamento, con Leiva regista e Milinkovic-Savic l'altra mezzala. Sugli esterni corrono Lazzari e Lulic, mentre il trio di difesa è composto da Marusic, Acerbi e Radu (che oggi diventa il laziale con più presenze di sempre). In porta Pepe Reina.