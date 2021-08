Un'altra azzurra per la Cestistica, arriva Matilde Pini

La Spezia - Il roster della Cestistica si sta gradualmente completando. Questa volta la neo arrivata in casa bianconera è Matilde Pini, pivot classe 2004, nell’ultima stagione in serie A2 con San Martino di Lupari e presenza fissa nelle nazionali giovanili, con la cui selezione under 14 si è aggiudicata il trofeo BAM nel 2019. Dopo N'Guessan e Colognesi, Matilde è la terza azzurra in squadra.



“Sono molto contenta e carica di iniziare questa nuova avventura. È una opportunità molto stimolante per me e anche un banco di prova dopo la passata stagione. La chiacchierata con coach Corsolini è stata fondamentale, mi ha spiegato qual è il progetto, che per me prevede un cambiamento fisico oltre che di ruolo. Spezia è una piazza storica e sono estremamente grata per questa occasione, sono sicura che ci divertiremo!”