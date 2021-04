Un Milan bruttino basta a battere il Genoa

La Spezia - Un quarto d'ora finale di autentica sofferenza ma alla fine il Diavolo esorcizza il Grifone e vince per 2-1 al "Meazza" confermando il secondo posto e portandosi a quota 66 mentre il Genoa, che avrebbe meritato il pari, torna sotto la Lanterna con un pugno di mosche e gli stessi punti che aveva prima del fischio d'inizio: 32. I rossoneri passano in vantaggio prima del quarto d'ora grazie a Rebic, poi sfiorano il bis con Leao ma i rossoblu rimangono sempre in partita e iniziano anche a farsi pericolosi. L'ex viola Badelj va vicino al pari che invece trova il solito Mattia Destro al 37': un ex che quando vede le maglie rossonere fa cose enormi, visto che si tratta del quinto gol al Milan della sua carriera. L'1-1 sembra destinato ma il Milan torna a costruire sulle fasce, va vicinissimo al 2-1 con un colpo di testa di Kjaer ma rischia anche qualcosa sui contropiede del Genoa. La rete arriva ma per i padroni di casa è un colpo di fortuna: l'autogol di Scamacca vale però tantissimo visto che arriva a metà secondo tempo con le squadre lunghe e stanche.



Il Genoa non si dà per vinto, forse memore dell'impresa del Cagliari contro il Parma e si getta con oroglio alla ricerca di un pari che peserebbe molto a questo punto del campionato. Ma a quel punto il Milan alza un muro, un vero e proprio muro davanti alla linea di porta: Donnarumma perde palla in uscita, Masiello calcia e la palla passa fra una selva di gambe ma Kjaer salva a porta vuota. Sulla ribattuta altro tentativo di Behrami, murato ancora sulla linea da Tomori. Il forcing finale degli ospiti non produce più nulla e la gara finisce così.