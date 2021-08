Ultime ore, Pecini prova a cedere Nzola e acquista Agudelo

La Spezia - Cedere M'Bala Nzola e prendere Kevin Agudelo. Riccardo Pecini lavora su due binari nelle ultimissime ore del calciomercato estivo 2021. L'angolano è ormai ai margini della rosa, ma i tentativi di cederlo non sono andati a buon fine ad ora. Difficile monetizzare, si lavora ad uno scambio con il Cagliari che convolgerebbe Diego Farias. Esubero per esubero insomma, anche se Giulini avrebbe chiuso per Keita blindando di fatto l'attacco.

E' invece pronto il contratto per il colombiano Agudelo, già presentato ieri sulla base di un quadriennale. Saltata l'ipotesi al Genoa possa andare una contropartita tecnica, si lavora sull'acquisto a titolo definitivo o il prestito con obbligo di riscatto. C'è ottimismo Tra un'ora e mezza chiusura delle trattative, il tempo per un colpo last minute si assottiglia.