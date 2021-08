Ufficiale Sher, prende la '31': "Orgoglioso di essere qui, in uno dei tornei più importanti del mondo"

La Spezia - Ieri il primo allenamento coi compagni a Follo, oggi l'ultimazione delle burocrazie. Il finora ridottissimo centrocampo dello Spezia potrà contare, già a partire dalla partita di lunedì a Cagliari, su Aimar Sher. Diciannove anni li compirà il prossimo 20 dicembre ma è indubbio che su di lui il club di Via Melara ha investito come fosse un giocatore di altra età: arriva a titolo definitivo dagli svedesi dell’Hammarby IF e si legherà al club bianco per le prossime cinque stagioni. Le sue prime parole all'organo ufficiale del club, sono quelle di chi sa di poter sfruttare la prima grande occasione di una carriera appena agli albori: "Sono molto orgoglioso di essere un nuovo giocatore dello Spezia Calcio. È una grande opportunità per me e non vedo l'ora di scendere in campo con la maglia delle Aquile e mettermi alla prova in uno dei campionati più importanti del mondo, facendo del mio meglio per crescere ulteriormente e dare il mio contributo al club". Club, che attraverso l'ufficio comunicazione, gli ha dedicato anche un piccolo video di benvenuto come già fu per Thiago Motta e Amian.



Nato a Kirkuk il 20 dicembre 2002, lascia l’Iraq ad appena 4 anni per trasferirsi in Svezia con tutta la famiglia. Inizia prestissimo a giocare a calcio nelle giovanili di Mälarhöjdens IK ed Enskede IK, prima di essere acquistato dall’Hammarby, storico club di prima divisione. Nazionale svedese Under 17 e Under 19, dopo l’esordio in coppa con l'Hammarby, a soli 19 anni Sher ha totalizzato la bellezza di 37 presenze in maglia biancoverde, nelle quali ha saputo attirare su sé le attenzioni del grande calcio europeo. Il club svedese, attraverso le parole del direttore sportivo Jesper Jansson, gli dedica un saluto speciale: "Il passaggio alla Spezia è in corso da tempo, ed ora è del tutto completato. Avremmo preferito che Aimar rimanesse con noi e continuasse a crescere qui. Stiamo lavorando da tempo per prolungare il suo contratto, ma non siamo riusciti a trovare un accordo con lui e i suoi agenti. Lo Spezia ha mostrato un interesse concreto, abbiamo avuto un buon dialogo, e il passaggio sarà un buon affare per la società. Auguriamo grande fortuna ad Aimar nel suo nuovo club". Arriva in maglia bianca per 1.450.000 Euro, è un regista di centrocampo, può fare anche la mezz'ala: su di lui gli osservatori dello staff di Riccardo Pecini, particolarmente colpito oltrechè dalla visione di gioco anche e soprattutto dalla grande personalità mostrata, a dispetto, appunto, della giovanissima anagrafica.