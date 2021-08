Ufficiale Reca, colpo sulla fascia mancina per lo Spezia

La Spezia - Adesso è ufficiale, l'esterno sinistro Arkadiusz Reca entra a far parte della rosa dello Spezia. Il classe '95 arriva arriva in prestito con obbligo di riscatto dall’Atalanta. Indosserà la maglia numero 13. In grado di disimpegnarsi da terzino come da esterno di centrocampo, Reca porta in dote 58 presenze e 2 reti in Serie A, raccolte nel corso delle esperienze con le maglie della Dea, della Spal e del Crotone. Cresciuto nel settore giovanile del Chojniczanka Chojnice, squadra della sua città natale, approda quindi al Wisla Plock, vestendo la quale conquista una promozione nella massima serie polacca. Nell'estate 2018 l'acquisto a titolo definitivo da parte dell'Atalanta. Dopo aver militato nelle nazionali giovanili, è entrato nel giro di quella maggiore; nel 2018 il suo esordio con Lewandowski e compagni, contro l'Italia al Dall'Ara, incontro di Nations League terminato 1 a 1. "Ho sposato con convinzione il progetto Spezia Calcio e sono felice di essermi legato al Club per le prossime quattro stagioni. Lo Spezia mi ha voluto fortemente, ho già visto la squadra all'opera e non vedo l'ora di unirmi ai nuovi compagni sotto la guida di mister Thiago Motta", le prime parole di Reca da calciatore aquilotto, dal sito ufficiale dello Spezia.