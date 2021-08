Ufficiale: Emil Holm è un nuovo calciatore dello Spezia

La Spezia - Il giovane difensore svedese arriva a titolo definitivo dal Sønderjysk Elitesport ed ha sottoscritto con la società di via Melara un accordo della durata di cinque anni. Nato a Göteborg, classe 2000, inizia la sua carriera da calciatore nella società dilettantistica del Annebergs IF, prima di passare nelle giovanili dell’IFK Göteborg, società con la quale firma il suo primo contratto da professionista, esordendo ad appena 19 anni e segnando il suo primo gol l’8 novembre 2020. A gennaio 2021 si unisce ai danesi del SönderjyskE, con cui ha saputo mettersi in luce fin dalle prime uscite, tanto da convincere gli osservatori aquilotti.



Nell'ottica della stretta collaborazione che caratterizza il rapporto tra i club appartenenti al network sportivo della famiglia Platek, che lavorano costantemente in grande sinergia per valorizzare i talenti che vi appartengono, Holm rimarrà in prestito per una stagione alla formazione danese del Sønderjysk Elitesport, per poi aggregarsi a quella spezzina nell'estate 2022.