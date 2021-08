Udinese e Cagliari sondano M'Bala Nzola. Galabinov firma per la Reggina

La Spezia - Affievolite le sirene russe e turche, si torna a parlare di Nzola per un club italiano. Difficile possa essere la Fiorentina di Vincenzo Italiano che dovrebbe garantire per lui in prima persona, oltretutto in un contesto non semplice visto che la Viola si trova nel bel mezzo di una bufera di mercato che coinvolge il suo giocatore più importante. Dusan Vlahovic piace a Tottenham e Atletico Madrid, Commisso è tornato in Italia anche e soprattutto per questo: nella città del giglio si profila una coda di calciomercato non banale che obbligherebbe Pradè a trovare un sostituto degno della stagione da record del serbo. Ecco perché l'ipotesi Nzola è poco percorribile.



Nelle ultime 72 ore sono state invece Udinese e Cagliari a "nasare" la situazione dell'attaccante di Troyes mentre, fra di loro, ragionano anche su Giovanni Simeone, nel caso in cui il "Cholito" non andasse all'Olimpique Marsiglia. Nel frattempo Andrey Galabinov ha trovato squadra: è l'ambiziosa Reggina di Alfredo Aglietti a sbaragliare la concorrenza e assicurarsi il 33enne di Sofia: domani le visite mediche per poi aggregarsi alla squadra che vede in organico altri quattro ex aquilotti: Marco Crimi, Nicola Bellomo, Mario Situm, Federico Ricci e Lorenzo Crisetig.