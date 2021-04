Trittico finale per la Cestistica, primo avversario Bolzano

La Spezia - Primo degli ultimi tre recuperi per la Crédit Agricole, che domani alle ore 16 al PalaMariotti ospiterà l’Acciaierie Valbruna Bolzano. Una partita dalla posta in palio alta per la Cestistica, all’inseguimento dell’obiettivo playoff. Sarà dunque un finale di regular season caldissimo per le bianconere. Bolzano occupa il 12° posto in classifica con 12 punti, ma in questo momento i piazzamenti contano fino ad un certo punto, anche perché le avversarie delle spezzine sono in fiducia, reduci dal bel successo per 73-56 con Civitanova Marche.

“Siamo nella settimana più importante dell’anno – afferma il tecnico della Cestistica, Marco Corsolini –, con due match da vincere assolutamente. Se consideriamo il calendario fittissimo delle ultime partite e la situazione da cui veniamo, qualificarci per i playoff sarebbe un vero trionfo e motivo di grande orgoglio per tutti noi. E proprio per questo la testa è registrata su mercoledì pomeriggio. Bolzano è una squadra altalenante, nelle ultime gare ha subito sconfitte anche con discreto divario, però viene dalla vittoria con Civitanova Marche, con cui invece noi abbiamo perso con ampio margine. Loro hanno una playmaker straniera di qualità in Karin Kuijt ed anche altre giocatrici di valore, per cui non sarà affatto una partita semplice. D’altro canto, però, noi sappiamo quali sono le nostre qualità, dobbiamo solo stringere i denti e fare meglio possibile”.



La direzione della gara valida per la nona giornata di ritorno è stata affidata ad Indro Spinelli di Roma e Silvio Faro di Tivoli (RM). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento dal PalaMariotti dalle 15:55 circa.