Trading Logistic verso la Serie B, prosegue la campagna di rafforzamento

La Spezia - Decolla la campagna di rafforzamento della Trading Logistic Spezia in vista del prossimo campionato nazionale di Serie B maschile di pallavolo. Quattro volte scudettato a livello giovanile con la Sisley Treviso il nuovo palleggiatore, il quale risponde al nome di Ignacio Martinez, che ha giocato anche a Belluno, San Donà e Palmi, nonché in Ungheria nel Caposvar. Altro arrivo quello dell’attaccante Umberto Sorrenti, già del Calippo Vibo Valentia e a Lucera e Casarano. Infine il libero che dovrà sostituire Briata, ora interamente dedito all'università: è Gian Maria De Muro, da Pietrasanta, in passato a Massa, Calci e Pontedera. Da segnalare inoltre il ritorno della banda-opposto Riccardo Baldassini, ultimamente alla Futura Bertoni Avis Ceparana.

Nel frattempo pioggia di conferme nei ranghi sprugolini...dall’alzatore Enea Figini all’ala-opposto Nicholas Lanzoni, dai centrali Davide Moretti e capitan Lorenzo Moscarella agli schiacciatori Mattia Briglia e Daniele Giannarelli, di nuovo arruolabile dopo aver messo alle spalle gli infortuni. Da parte sua il nuovo allenatore, Simone Cruciani, è tuttora impegnato con l’Italia al Campionato del Mondo Under 19.