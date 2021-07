Trading Logistic, temporaneo "stop" col volley del libero Andrea Briata

La Spezia - Andrea Briata, da anni libero nella Trading Logistic Spezia, ha deciso d’appendere temporaneamente le scarpette al chiodo per il tempo necessario a terminare il corso di studi in Economia. Prioritario per un po’, insomma, il conseguimento della laurea magistrale in tale disciplina con tutto il rispetto per la Serie B nazionale in cui la Trading Logistic sta per rituffarsi. Per arrivare a questo risultato, dovrà per forza trasferirsi fuori città, andando a vivere nella sede universitaria abilitata al rilascio di tale diplomadi laurea. Briata, emerso dal “vivaio” sprugolino, è da anni un esempio di costanza e irreprensibilità per chiunque in maglia spezzina: la stessa decisione di fermarsi del tutto sul fronte pallavolistico, sebbene momentaneamente, per tale e tanta ragione…è pienamente in linea con lo spessore caratteriale e la serietà di Andrea. "Siamo sicuri – commenta in merito il general manager biancazzurro Giuseppe Tartaglia - che questo non sarà un addio, bensì un semplice arrivederci, seppur doloroso; ad un ottimo atleta, nonché gran ragazzo, di cui soprattutto la famiglia (ma anche noi come società) deve andare orgogliosa".