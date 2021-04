Trading Logistic battuta nel recupero di Lavagna

La Spezia - ADMO LAVAGNA - TRADING LOGISTIC SPEZIA 3 – 1

Set: 25-16 / 25-21 / 23-25 / 25-15.



TRADING LOGISTIC LA SPEZIA: Puccetti 1, Figini 0, Raso 19, Moscarella 2, Moretti 3, Biasotto 0, Briglia 10, Iacopini 0, Giannarelli 7, Tagliatti 0, libero Briata; n.e. Venturini.



ADMO LAVAGNA: Matalone 3, Podestà 16, Tomà 6, Panesi 12, Colombini 15, Assalino 1, Rossi 17, Brunengo 2, Alessandrini 0, liberi Garibaldi I e Garibaldi II; n.e. Repetto e Saperdi.

Arbitri: Forte e Tizzanin.



Prestazione piuttosto incolore della Trading Logistic Spezia a Lavagna, nel recupero contro l’ Admo, unica nota veramente positiva i progressi che continua a manifestare il “martello” Daniele Giannarelli; il quale dall’incidente che lo ha tenuto fuori un anno e mezzo non cessa gradualmente di migliorare. Per l’occasione spezzini con Puccetti al palleggio e Raso opposto, Moretti e capitan Moscarella al centro, Briglia e Iacopini schiacciatori (indisponibile Lanzoni e questa forse può essere una parziale attenuante) e Briata il libero…si sono visti pure Figini ad alzare, Tagliatti e appunto Giannarelli a dare il cambio a Iacopini, Biasotto in luogo di Moscarella: non entrato il solo Venturini.