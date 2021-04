Trading Logistic Spezia in marcia verso un altro recupero

La Spezia - Recuperi che passione, quello che tocca stavolta, alla Trading Logistic Spezia è contro il Cus Genova corrispondente alla 4.a giornata del campionato di Serie B maschile nazionale / Girone A2.

“Eravamo partiti bene – rammenta alla vigilia il dirigente biancazzurro Renzo Grippino fresco neovicepresidente regionale ligure della federvolley italiana – poi il virus ci ha fermato, nonché costretto a questa serie quasi rocambolesca, in cui un recupero tira l’altro”.

Si gioca sabato oggi alle ore 18, al Palacus genovese (in Viale Gambaro) con coppia arbitrale tutta al femminile: con Barbara Roncati e Federican Gallazzi; partenza sprugolina nel primo pomeriggio, dal Palamariotti spezzino, squadra al completo salvo sorprese in extremis.



Nella foto capitan Lorenzo Moscarella