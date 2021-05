Tra campionato e Coppa Italia lo Spezia porta a casa 4,3 milioni

La Spezia - Si ripaga un quarto del monte ingaggi solo con le performance sportive. Senza ricavi da stadio, senza accedere alle coppe europee e soprattutto senza paracadute. Ovvero mantenendo la categoria. Hanno visto potenzialmente anche questo i Platek quando hanno deciso di acquistare lo Spezia Calcio. Una realtà capace di incassare oltre 4,3 milioni solo grazie al piazzamento in campionato da neopromossa e ai risultati in Coppa Italia.

Nella fattispecie, il quindicesimo posto in classifica garantisce alle casse di Via Melara 3,6 milioni di euro di premi stagionali legati al piazzamento. Il quarto di finale di Coppa Italia vale poi altri 720mila euro. Una cifra questa che, con il cambio di format della competizione in senso più elitario (solo squadre di A e B), dovrebbe nei prossimi anni essere aumentata. Ma già così lo Spezia si è ripagato una bella fetta dei circa 23 milioni di stipendi garantiti ai propri calciatori.