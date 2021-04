Tra Futura Bertoni Ceparana e Mulattieri Vadlimagra è scontro diretto

La Spezia - La decima e ultima giornata del campionato di Serie C ligure maschile offre propone uno scontro diretto fra le due squadre che (anche alla luce del fatto che la Mulattieri deve recuperare due partite e la Futura addirittura tre) in linea di massima dovrebbero accompagnare il Colombo Genova, capolista nel Girone C, ai cosiddetti playoff regionali; per quanto nell’altro incontro di questo turno il Colombiera Project, in casa, abbia già battuto 3-1 il Villaggio Tre Stelle “fanalino di coda”…ed è attualmente terzo fra Mulattieri Creations e Futura Bertoni: vanno vanti in 3 su 5. Si gioca alle 21 di giovedì 22 aprile alla palestra Sms di Ceparana. Mulattieri Valdimagra salvo sorprese in extremis al completo, non altrettanto la Futura Avis Bertoni Ceparana a cui mancheranno in linea di massima capitan Otgianu e Maletti al palleggio, il “bomber” Baldassini e forse anche il “jolly” Ciccarello. Coppia arbitrale tutta al femminile con Valentina Ferri e Monica Zampini.