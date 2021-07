Torneo open “Vetitia” al Circolo tennis Spezia

La Spezia - Prima edizione del Torneo open “Vetitia” (birra artigianale) evento M.a.r, al Circolo Tennis Spezia, da giovedì 15 a domenica 25 Luglio prossimi. Premio di mille euro nella sezione maschile e di cinquecento in quella femminile.

Per informazioni ci si può rivolgere al numero telefonico 0187 / 503557 e/o alla e-mail segreteria@circolotennisspezia.it.

Nel frattempo, si sta allenando in questi giorni alla palestra di San Venerio il calciatore Matteo Ricci, centrocampista dello Spezia già in azzurro.