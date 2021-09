Torna il tifo al seguito dello Spezia, gli ultras: "Presenti sia in casa che in trasferta"

La Spezia - La Curva Ferrovia ci ripensa e – per la soddisfazione di tutti i tifosi – annuncia il proprio ritorno allo stadio. “La vita da ultras senza alcuni fondamenti non può essere tale – si legge in un comunicato – quindi dopo esserci guardati negli occhi abbiamo deciso che se dobbiamo morire lo faremo a testa alta, da ultras!. Vista la situazione che si sta vivendo all'interno degli stadi in tutta Italia, abiamo deciso di rientrare e riprendere il posto che ci spetta. Dopo un anno e mezzo di lontananza dai gradoni riprendiamo a pieno regime le attività della nostra curva e dalla prossima partita saremo presenti sia in casa che in trasferta come è sempre stato”.