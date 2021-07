Torna Tommy Grassi, la Zephir saluta Comparoni volato al Monza

La Spezia - Quasi ultimata la campagna di rafforzamento della Zephyr Trading Valdimagra. Dovrebbe mancare solo un centrale in vista del prossimo campionato nazionale di Serie B maschile di pallavolo. Il primo rinforzo è più esattamente un ritorno, quello di Tommaso Grassi, classe 1994 che già fu il palleggiatore rossoblù per un paio d’anni. Successivamente Tommy, parecchio cresciuto nel frattempo, è stato un anno ad Aversa-in serie A2 e a Bolzano. Qui, promosso dalla B al termine della prima stagione, ne ha giocate altre due in A3.

Novità assoluta invece quella costituita da Alessandro Magnani, martello reggiano, classe 1995. E' in arrivo dalla Conad Parma dove ha giocato in A2. Cresciuto a livello giovanile a Modena prima e Cuneo poi, Magnani ha poi vinto in seguito un campionato in B1 nella sua Reggio Emilia, nella medesima categoria è quindi passato a sua volta da Aversa, è successivamente seguito un biennio a Portomaggiore-Fe in quella B unica dove infine Alessandro ha militato anche a Mantova e appunto a Parma.

Sul versante delle partenze, confermato il passaggio del centrale Francesco Comparoni al Vero Monza, compagine di A1 con cui a Santo Stefano Magra si collabora a livello giovanile da anni.