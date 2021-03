Titas Krapikas dà appuntamento al prossimo Lituania-Italia dei grandi

La Spezia - Tra qualche anno, in un prossimo eventuale Lituania-Italia, ci potrebbe essere lui a difendere i pali della nazionale baltica. D'altra parte il percorso di Titas Krapikas, 22enne portiere dello Spezia, ricorda da vicino quello di Svedkauskas, il titolare attuale. Anche lui cresciuto calcisticamente in Italia (Fiorentina e Roma), poi una serie di prestiti ed esperienze tra serie C, serie B, Portogallo e Belgio fino ad arrivare alla Lituania maggiore. Di mezzo anche 5 presenze con la sua under 21. Quella che oggi Krapikas difende da capitano, dopo un precoce esordio a soli 18 anni.