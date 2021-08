Tifosi a Follo, sostegno ed entusiasmo per lo Spezia

La Spezia - Sotto il sole di Follo questa mattina i tifosi dello Spezia si sono ritrovati per incitare la squadra nell'ultimo giorno di lavoro prima della partenza per Cagliari dove lunedì la squadra di Motta farà il suo esordio in campionato.

Una visita carica di affetto quella di stamani visto che gli ultras hanno deciso di non seguire le partite allo stadio fino a quando saranno in vigore le limitazioni anti Covid e finora le occasioni per vedere da vicino la squadra sono state poche. Una visita nella quale non sono mancate bandiere, torce, cori e applausi a Motta e i suoi ragazzi che hanno lavorato incitati dai sostenitori che hanno così cercato di dare tutto il sostegno possibile a giocatori e staffa.