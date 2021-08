Thiago Motta verso la conferma dell'undici, la panchina si allunga

La Spezia - Qualche alternativa in più a disposizione per Thiago Motta nel secondo impegno di campionato. La panchina si allunga grazie ai recuperi di Sala e Kovalenko, all'arrivo di Antiste dal Tolosa e dal "prestito" dell'ala Podgoreanu dalla primavera. Non parte invece Sher, centrocampista svedese prelevato dall'Hammarby, per dargli modo di entrare nel nuovo ambiente gradualmente.

In definitiva, l'undici di partenza di questo pomeriggio contro la Lazio non dovrebbe differire da quello visto contro il Cagliari. A sopperire alla mancanza di centravanti ci penserà nuovamente Gyasi, mentre a centrocampo confermato Bastoni dopo l'ottima prova dell'esordio. Davanti a Zoet, il trio Hristov-Erlic-Nikoulau, in mediana i due sepzzini Bastoni e Maggiore con Amian e Ferrer sugli esterni. La punta ghanese trova Colley e Verde a sostegno.



QUi Lazio. Maurizio Sarri prova a recuperare Luiz Felipe dopo lo stop in allenamento degli scorsi giorni. Davanti a Reina, dovrebbe dunque far coppia con Acerbi come nel debutto in campionato. Reinventato terzino Lazzari a destra, con il pupillo Hysaj sulla sinistra. Leiva è il playmaker, Milinkovic-Savic e Luis Alberto le due mezzali del 4-3-3 completato da Felipe Anderson, Immobile e Pedro.