Thiago Motta si lancia alla ricerca del tempo perduto

La Spezia - E' il momento dello studio "matto e disperatissimo" per Thiago Motta. Barricato nel suo ufficio presso il centro sportivo Ferdeghini, il nuovo tecnico dello Spezia sta cercando di recuperare il ritardo accumulato a causa di un nomina arrivata a ridosso del ritiro estivo per la nota vicenda Italiano-Fiorentina. Tra tre giorni lo Spezia sale a Prato allo Stelvio per iniziare la vera e propria preparazione. E lo fa con una rosa largamente incompleta e tutta da valutare alla luce delle sue necessità tecniche e tattiche.

Si parte con tre terzini destri (Vignali, Ferrer e Sala), due soli centrocampisti reduci dalla serie A (Leo Sena e Maggiore) e tre attaccanti contati per una squadra che, molto probabilmente, giocherà con un tridente. Sono Nzola, che ha mercato e potrebbe partire, Gyasi e Verde. L'unico reparto assortito è quello dei difensori centrali, con Erlic, Ismajli, Capradossi e il nuovo arrivato Hristov, la cui permanenza sarà valutata in montagna.



Ore al computer per Motta, che sta studiando i suoi nuovi atleti e compilando il programma per il prossimo mese. In attesa che il calciomercato inizia realmente e il gruppo inizi ad assomigliare ad un'opera compiuta. Così come il suo staff, che sarà composto da almeno quattro professionisti di sua nomina più eventuali collaboratori di fiducia del club.

Confermata la presenza di Simon Colinet, 40 anni, che in passato ha lavorato con Carlo Ancelotti, Laurent Blanc e Unai Emery. Ha lasciato il Tolosa, nonostante il nuovo tecnico Antoine Kombouaré volesse confermarlo, per seguire Motta al Genoa nell'autunno di due anni fa. Il preparatore dei portieri sarà Alfred Dossou-Yovo, che ha allevato tra gli altri Maignan, il sostituto di Donnarumma al Milan, e Areola durante il suo periodo al PSG. Dopo aver lavorato nella capitale per sette anni, il nativo di Cotonou (Benin) è passato all'Olympique Lyon nel 2018 lavorando con la seconda squadra. Entrambi sono in arrivo in Italia in queste ore.