La Spezia - "Non è un arrivederci, è un a presto". Un addio commosso quello di Thiago Motta al Paris Saint Germain. A tre anni da quel momento, molto toccante, inizia la strada che per il tecnico italobrasiliano ha una sola direzione: poter un giorno allenare i parigini. Il sogno del nuovo allenatore dello Spezia è questo, più volte ammesso. Testimonianza di un'ambizione che non si è appagata dopo la straordinaria carriera da calciatore.