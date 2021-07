Thiago Motta ha uno staff tecnico tutto da costruire

La Spezia - Cose che Coverciano non insegna, ma l'esperienza sì. E quella, per molti versi amara, al Genoa ha stabilito delle priorità. Due punti sono in cima alla lista dei desideri di Thiago Motta, vicino a diventare il nuovo allenatore dello Spezia con cui in queste ore dovrebbe avere un colloquio probabilmente decisivo. Una è poter lavorare sin dal pre-campionato, impostare una stagione sin dal principio e avere il tempo per introdurre i propri concetti di calcio al gruppo. E questo non è certo un problema.

Il secondo è poter nominare il proprio staff, del tutto o quantomeno in buona parte. Al Genoa nel 2019 esigenze tecniche lo portarono a trovarne uno preconfezionato dal club. Il suo secondo era per esempio Roberto Murgita, tuttora al Genoa come collaboratore tecnico. L'ex centravanti della Massese garantiva a Motta la possibilità di andare in panchina, visto che ai tempi l'italobrasiliano aveva solo la qualifica UEFA A.

Degli altri collaboratori potè in pratica nominare solo Simon Colinet, preparatore atletico che aveva avuto al suo fianco nella Primavera del PSG. Il resto del suo team francese era composto da Regis Beunardeau, tuttora nelle giovanili dei parigini, e Benjamin Leborgne, nel frattempo è diventato preparatore dei portieri della nazionale marocchina femminile.