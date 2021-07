Thiago Motta ha firmato, il presidente Platek: "Colpiti dall'energia e della serietà"

La Spezia - Si era anche creata un po' di apprensione in città visto il dilatarsi dei tempi per la firma. E' arrivata pochi minuti fa: Thiago Motta è il nuovo allenatore dello Spezia. Il più giovane della prossima serie A, uno dei più giovani di tutta la storia aquilotta. Contratto di tre anni: l'ex azzurro sarà bianco fino al 2024. La conferma che il club ha intenzione di aprire un ciclo con lui.

"Siamo molto felici di accogliere Thiago Motta e di affidargli la guida della nostra prima squadra. Abbiamo valutato diversi candidati, ma siamo rimasti colpiti dall'energia, dalla dedizione e dalla serietà di Thiago Motta, che combina questi importanti valori che condividiamo con una filosofia calcistica di cui speriamo i nostri tifosi siano orgogliosi. Non vediamo l'ora di vedere all'opera il nuovo allenatore dello Spezia Calcio, convinti più che mai della validità della nostra scelta. Buon lavoro Thiago Motta!" le parole del presidente Philip Platek.

"Sono davvero felice di essere qui e orgoglioso della fiducia riposta nei miei confronti della famiglia Platek, dal direttore Pecini e da tutto il Club. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di conoscere i tifosi spezzini che si sono sempre contraddistinti per la loro passione. Voglio trasmettere le mie idee ai ragazzi, far divertire i nostri tifosi e dare ogni giorno il massimo per centrare l’obiettivo che ci siamo prefissati”, quelle di Motta.



Immancabile la presentazione social, come sempre accattivante. Thiago Motta indossa un felpa del club accompagnato da un riff rockettaro che si interrompe solo per permettergli di esclamare "andemo!" in dialetto. Un modo per sciogliere il ghiaccio con una piazza bruciata dallo strappo dello scorso mese, ma anche vogliosa di parlare finalmente di sport, di calcio. E di divertirsi in campo, come promette il nuovo tecnico votato ad un atteggiamento offensivo come i suoi predecessori.